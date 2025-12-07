有吉「コーラをずっと飲みながら、ざるそばを2時間かけて…」出川哲朗との食事会にぼやき

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月30日（日）の放送では、有吉が長年の付き合いがある出川哲朗さんのエピソードを語りました。

◆出川哲朗との食事で困ること

有吉は、番組の翌日に山本と酒井、そして、出川哲朗さんと一緒の仕事が入っていることを明かしつつ、その際に悩んでいることがあると言います。というのも、出川さんは、早めに仕事が終わると共演した芸人に声をかけて食事に行くことがよくあり、有吉は今回もその流れになるのではないかと推測しますが、「あまり行きたくないんだよ」と乗り気ではない様子。

昔は仕事が早めに終わると、出川さんや上島竜兵さんと食事に行っていたものの、「今は子どもがいるし、『早く帰りたい』っていう思いが強いんだよね。61歳のおじさんの顔よりも、子どもの顔を見たい」とぶっちゃけます。

続けて、出川さんと仕事後によく行っていたというそば屋さんのエピソードを語り出し、「行きつけのそば屋でざるそばを頼むんだけど、口が小さいから2時間くらいかけて食べるのよ（笑）。しかも、お酒を飲まないからさ、コーラをずっと飲みながら、ざるそばを2時間かけてちびちび食べて……」とぼやきます。

その後も愚痴が止まらない有吉に、山本が「有吉さんは楽しく飲めばいいじゃないですか。私も行きますし……」となだめますが、「お前らはお前らで（同年代の芸人同士で）自由に飲んでいるだけだろ？ 結局、俺が『おそば2時間コーラ』を見なきゃいけないんだよ」とかえって不満が募る結果に。

さらに、山本が「そのときのことを、またラジオでしゃべれるじゃないですか」とフォローしますが、有吉は、「あの人けっこうゴシップ好きだから、ラジオでしゃべれるような会話しないんだよ（笑）。『今日の仕事はこうだったね』みたいな話は最初の10分だけで、後はもうずっとゴシップ話」と暴露。とはいえ、いろいろ愚痴をこぼしたものの「まぁ……行けば楽しいんだけどね」と話す有吉でした。

