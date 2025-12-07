大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マックス・マンシー内野手の球団オプション（1年1000万ドル）を行使した。ファンやメディアの間では行使を予想する声が多数だったが、来季に向けた懸念がないわけではないようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同サイトは「マンシーのオプションを行使する判断は、迷う余地のないものだった。今季も健康でさえあれば、チーム有数の打者であり続けたからだ。実際、彼は過去2シーズンにおいて、打席数換算の生産性で見ればメジャーのどの三塁手にも引けを取らない活躍を見せている。ただし、他の上位選手に比べると耐久性に欠けており、2年間の出場は合計173試合（681打席）と、ほぼフルシーズン1年分にとどまっている」と指摘。

続けて、「選球眼は依然としてエリート級で、毎年のようにリーグ上位の四球率を記録し、コンタクトした際には誰にも負けないレベルで打球を空中に運ぶ力がある。攻撃面で危険信号はないが、問題はシーズンを通して健康を維持できるか、すでに平均以下と言われる守備が今後さらに悪化するのではないかという点にある。特にドジャースには、彼を一塁やDHに回して負担を軽減する余地がないことが懸念材料となっている」と記している。

健康面が不安視されているマンシーだが、来季は期待通りの活躍を見せることができるのだろうか。

