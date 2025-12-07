日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したいオリックス・バファローズの選手を紹介する。

杉澤龍

[caption id="attachment_239899" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズの杉澤龍（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／80kg

・生年月日：2000年6月2日

・経歴：東北高 - 東北福祉大

・ドラフト：2022年ドラフト4位（オリックス）

ファームでは優秀な成績を収めているものの、なかなか一軍でのチャンスを掴めずにいる杉澤龍。プロ3年目だが、現役ドラフトの対象となる可能性もありそうだ。

東北福祉大から2022年ドラフト4位でオリックス・バファローズに入団すると、ルーキーイヤーから一軍デビュー。

昨季は代走や外野の守備固めを中心に28試合の出場にしたが、打率.053（19打数1安打）と苦しんだ。

一方、ファームでは51試合の出場で打率.289、2本塁打、13打点の好成績をマーク。

だが、プロ3年目の今季もわずか14試合の一軍出場と出番を増やせず。夏場以降はファーム暮らしを余儀なくされた。

それでも、二軍では96試合出場で打率.280、6本塁打、43打点、7盗塁と前年に続いて高いパフォーマンスを発揮している。

他球団であれば出場機会が増える可能性もあるだけに、現役ドラフトの対象となれば、注目を集める存在になりそうだ。

【関連記事】

【了】