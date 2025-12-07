中日・細川成也は今季、故障で1ヶ月以上離脱した時期がありながら、20本塁打を放った。

今季は4月終了時点で打率.195、2本塁打と苦しいスタートとなった中で、5月6日に故障により一軍登録を抹消。6月19日に再昇格すると、同月は1本塁打。6月が終わった時点で僅かに3本の本塁打しか打っていなかった。

7月に入ると本塁打量産体制に入る。8日の巨人戦の第1打席に一発を放つと、9日の巨人戦でライデル・マルティネスから3ラン。同月31日にも再びマルティネスから2ランと、7月は打率.336、6本塁打、17打点の活躍で月間MVPに輝く。

8月は4本塁打、9月も7本塁打。9月30日の巨人戦で、3年連続20本塁打を達成した。中日ではタイロン・ウッズ（05〜08年）以来となる3年連続20本塁打、日本人選手では福留孝介氏（03年〜06年）以来の快挙となった。

09年本塁打王のトニ・ブランコは09年、10年2年連続30本塁打を放ったが、11年は16本塁打で3年連続20本塁打以上ならず。黄金時代を支えた和田一浩と森野将彦も09年と10年に20本塁打以上放ったが、和田が11年は12本塁打、森野が11年は10本塁打と、ブランコ、和田、森野の3人は揃って“2011年”に20本塁打に届かなかった。

来季、バンテリンドームにホームランウイングが設置され、球場が少し狭くなる。この恩恵を受けて、細川は4年連続20本塁打以上、さらには自身初のタイトル獲得にも期待がかかる。

▼ 細川の中日移籍後の本塁打数

23年：24本

24年：23本

25年：20本

▼和田一浩、森野将彦、ブランコの09年〜11年の本塁打数

和田一浩

09年：29本

10年：37本

11年：12本

森野将彦

09年：23本

10年：22本

11年：10本

ブランコ

09年：39本

10年：32本

11年：16本