「展開は目に見えている」ドジャース、幹部が流出も問題ナシ！？　米メデ…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、上級副社長だったジョシュ・バーンズ氏がコロラド・ロッキーズのGMに就任した。同地区チームに球団幹部が流出する形となったが、現段階では特段問題ではないと考えられているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

バーンズ氏は2014年にドジャース入りすると、スカウトや育成業務などに従事。3度のワールドシリーズ制覇を達成したチームを支えた。ロッキーズはこの実績を高く評価し、今季まで3年連続で100敗と低迷しているチームの再建を託したようだ。

ただ、同メディアは「バーンズ氏はドジャースで驚異的な成功を収めており、ロッキーズにとっても良い補強だと誰もが認める。しかし、ドジャース幹部が前回同地区ライバルに引き抜かれた際はあまり良い結果にはならなかった」と指摘。

続けて、「元ドジャースGMのファルハン・ザイディ氏は、2015年から2018年まではまずまず成功したが、サンフランシスコ・ジャイアンツの舵取り役として移籍してからは完全に失速してしまった。ザイディ体制下のチームは3位が2回、2021年は地区優勝を果たしたもののディビジョンシリーズで敗退。さらにその後は1シーズンだけ勝率5割、残りはすべて負け越しという結果に終わった」と前例に触れつつ、「バーンズ氏の幸運を祈りたいところだが、この手のストーリーがどう転ぶか展開は既に目に見えている気がする」と記している。

