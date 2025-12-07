7日、2025 J2昇格プレーオフ・準決勝の2試合が行われた。

J2昇格に残された“1枠”を4クラブが争う。2025 J2昇格プレーオフには、2025明治安田J3リーグを3位から6位で終えたクラブが出場。準決勝、決勝ともにリーグ戦上位クラブのホームで行われ、準決勝では3位FC大阪と6位ツエーゲン金沢が、4位テゲバジャーロ宮崎と5位鹿児島ユナイテッドFCがそれぞれ対戦した。

ホームスタジアムとして使用する『東大阪市花園ラグビー場』での開催が叶わず、鳥取県の『Axisバードスタジアム』で、ツエーゲン金沢と対戦したFC大阪は、60分にFW島田拓海のゴールで先制に成功。試合はこのまま1－0でタイムアップを迎えた。

本拠地『いちご宮崎新富サッカー場』に、鹿児島ユナイテッドFCを迎え入れたテゲバジャーロ宮崎は、前半終了間際にMF井上怜が先制点をゲット。さらに63分には、DF松本雄真が大きな追加点を挙げた。最後まで反撃を許さずに、2－0で勝利している。

この結果、14日に行われる決勝戦のカードは、FC大阪とテゲバジャーロ宮崎に決定。ともにクラブ史上初のJ2昇格がかかるなか、前者は引き分け以上で、後者は勝利が条件となる。

【試合結果】

FC大阪 1－0 ツエーゲン金沢

テゲバジャーロ宮崎 2－0 鹿児島ユナイテッドFC