大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。優勝をもたらした主要因はミゲル・ロハス内野手の一発だったが、トミー・エドマン外野手にとってもセンセーショナルに映ったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ロハスはWS第7戦、3-4とドジャース1点ビハインドで迎えた9回表1死から値千金の同点ホームランを放つ。この一発で延長戦に持ち込んだドジャースは、延長11回表にウィル・スミス捕手が放った勝ち越し弾による1点を死守して優勝を果たした。

同メディアによると、エドマンは先日出演した地元メディアの番組の中で、ロハスの同点弾について「間違いなく、これまで戦った中で最高の試合だった。WSの歴史に伝説として刻まれるであろう、数々の感動的、象徴的な瞬間があった。一番クールだったのは、ミギーが同点弾を打ったことだ。みんな、その回にショウヘイの打順が回ってきて、『ツーアウトで彼にチャンスが回るかもしれない』と思っていた。ところが、実際に打席に入ったのはミギーだった。それが野球なんだ」と回顧。

続けて、「今季のミギーはクラブハウスのリーダーのような存在で、皆を鼓舞して盛り上げてくれる存在だった。野球には、年間を通しての努力とチームメイトへの思いやりが報われる力がある。誰もが彼の活躍に胸を躍らせていた」と称賛したという。

