大阪府の南部・南河内(みなみかわち)地域に位置する大阪狭山市(おおさかさやまし)は、大阪市中心部への良好なアクセスと、自然豊かで穏やかな雰囲気が魅力的なまち。「狭山池まつり」など、年間を通してさまざまなイベントが行われているのも特徴です。

今回は、触れて遊べる体験型の「2025桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

高さ約4mのクリスマスツリーも! 「2025桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション」について

2025桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション

・開催日時：令和7年12月6日(土)～12月25日(木)日没～午後10時頃

・開催場所：狭山池北堤

・アクセス：南海高野線「大阪狭山市駅」から徒歩10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

狭山池北堤では現在、日没～午後10時まで「2025桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション」が開催中です。

高さ約4mのクリスマスツリーを設置し、木橋を彩る美しいイルミネーションを楽しむことができます。昨年に引き続き、シーソーやサウンドストーンなどの触れて遊べる体験型のイルミネーションも設置され、子どもから大人まで幻想的な世界を満喫できるのも魅力です。

12月6日には点灯式を行い、午後5時からカウントダウンと共にイルミネーションが点灯されました。

点灯式前の午後4時30分からは「サンタウォーク」を開催。サンタやトナカイなどクリスマスに関する衣装を身にまとい、クリスマスツリーまで一緒に歩くスタンプラリーイベントで、個性豊かな仮装をした参加者たちが笑顔でスタンプラリーを楽しんでいました。

自治体からのメッセージ

今年は、参加者プレゼントがあるサンタウォークを開催しました。サンタさんとクリスマスツリーまで歩いたあと、イルミネーションが点灯し、狭山池がきらめく瞬間を一緒に楽しむことができました。

大阪狭山市のふるさと納税返礼品について

「2025桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション」の開催場所である“狭山池堤”をモチーフとしたバームクーヘンを紹介します。

狭山池ダムクーヘン

・提供事業者：有限会社ヤマオ

・内容量：約17×6cm 高さ6cm 約210g

・寄附金額：1万1,000円

卵たっぷりのやわらかな生地に特製クリームを重ねて層にし、歴史ある狭山池の堤をお菓子で再現したバームクーヘンです。狭山池博物館に展示されている堤の断面をヒントに生まれたスイーツなのだとか!

今回は大阪府大阪狭山市のイベント「2025桜まつり～冬～大阪狭山イルミネーション」と、返礼品を紹介しました。高さ約4mのクリスマスツリーや木橋を彩るイルミネーションのほか、触れて遊べる体験型イルミネーションも楽しめるイベントです。「サンタウォーク」では、サンタさんやトナカイに仮装したたくさんの参加者たちがスタンプラリーを堪能したのだとか! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者