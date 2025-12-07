Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「日々の何気ない瞬間の一言が、自分のパワーになっていた」大人になってから気づいた、学生時代の若井を支えてくれていた“母の言葉”とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。12月1日（月）の放送では、新企画「都道府県限定授業」として、愛知県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介。ミセスが「言葉の力」について語り合う場面がありました。――この日は、愛知県の生徒から届いた「言葉の力ってすごいなと思った瞬間はありますか？」という質問に答えました。大森：若井は、「言葉の力ってすごいな」って、いくつで思った？若井：僕はね……学生の頃かな。毎朝、出かけるとき、母親が「頑張ってね」って声をかけてくれて。「いってらっしゃい」「頑張ってね」って。当時は「はい、行ってきます……」みたいな感じで流しちゃっていたけど。でも、それでパワーもらっていたことがめちゃくちゃあったし。お弁当もそうだけど。日々の何気ない瞬間のそういう一言っていうのが、自分のパワーになってたりとかっていうのは、めちゃくちゃありますよ！大森：本当だよね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info