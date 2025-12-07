大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて今オフも積極的な補強に動くことが予想されている。中でも補強が必要なのが外野手であり、かつてドジャースでプレーしたコディ・ベリンジャー外野手を獲得するかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

ベリンジャーは2013年ドラフト4巡目で入団したのち、2017年に新人王を獲得し、ドジャースの黄金時代の象徴となった。2019年にはMVP、ゴールドグラブ、シルバースラッガーを受賞し、球界トップクラスのスターへと上り詰め、2022年に移籍した。

そのベリンジャーは今オフ、ニューヨーク・ヤンキースとの契約で設定されていた年俸2000万ドル（約31億円）のプレーヤーオプションを拒否し、フリーエージェント（FA）となった。

ヤンキースで結果を残したとはいえ、まだ完全復活とは言い難いベリンジャーに対し、長期の大型契約に慎重になる球団は多いだろう。

動向が注目されるベリンジャーについてモレノ氏は「ドジャースの彼への関心は11月に初めて報じられた。ベリンジャーはドジャース復帰の可能性を完全に否定していない。彼はドジャース復帰に前向きな姿勢を示している」と言及した。

【関連記事】

【了】