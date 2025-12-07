ジュピラー・プロ・リーグ第17節が6日に行われ、シント・トロイデンはクラブ・ブルッヘと対戦した。

シント・トロイデンは6日、ジュピラー・プロ・リーグ第17節でクラブ・ブルッヘと対戦。GK小久保玲央ブライアン、CB谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介がスタメンに名を連ねると、1－1で迎えた32分に、PKキッカーを務めた伊藤のシーズン6点目となるゴールでリードに成功した。その後、一度は追いつかれたものの、81分にFWアンドレス・フェラーリが決勝点をマーク。3－2で勝利し、リーグ戦5連勝を達成。暫定2位に浮上している。

なお、ベンチ入りしたMF松澤海斗に出場機会が訪れなかったほか、73分には後藤が右足を痛めて交代している。

シント・トロイデンの次戦は、13日の第18節アンデルレヒト戦となる。

【スコア】

シント・トロイデン 3－２ クラブ・ブルッヘ

【得点者】

0－1 16分 ラファエル・オニェディカ（クラブ・ブルッヘ）

1－1 21分 アルブノール・ムヤ（シント・トロイデン）

2－1 32分 伊藤涼太郎（シント・トロイデン）

2－2 70分 キー・フロ（クラブ・ブルッヘ）

3－2 81分 アンドレス・フェラーリ（シント・トロイデン）

【ゴール】PKを冷静に沈めた伊藤涼太郎



