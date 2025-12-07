大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、36歳のフレディ・フリーマン内野手が今季も健在ぶりを示した。実力を維持できている理由について、マックス・マンシー内野手は向上心を持ち続けていることが大きいと考えているという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

フリーマンは今季147試合、打率.295、24本塁打、90打点といった数字をマーク。勝負強さを誇る中軸として、球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇に大きく貢献している。

同メディアは「マンシーによると、フリーマンがキャリアを通じて活躍し続ける秘訣は満足感を得られないことにあるようだ」としつつ、「フレディはいつも自分のスイングはダメだと思っているんだ。でも結局、シーズンが終わるころには打率3割を打っている。それがフレディのやり方なんだ。そして、それこそが彼を史上最高の一塁手の一人にしている理由でもある。彼の頭の中はいつもそうなんだ。いつだってスイングのどこかを直さなきゃいけないと思っている」と言及。

続けて、「野球界の偉大な選手たちは、決して現状に満足せず、常に向上する方法を見つけ出すものだ。年齢を重ねれば誰でも肉体的に衰えていくのは避けられないが、それはトップレベルを維持するために倍の努力をしなければならないというだけのことだ」と記している。

【関連記事】

【了】