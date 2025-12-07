中日でスカウトを務める八木智哉氏が6日、自身のインスタグラムを更新し「昨日球団に呼ばれクビ通告を受けました！」と報告した。

八木氏は「中日では選手3年スカウト8年やらせて頂き多くを学ばせて頂き感謝しています！」と感謝の思いを綴り、「この仕事が楽しく天職だと思いながら活動し至らない所、学ばなくてはいけないポイントは他球団の先輩方から学び8年いろんな方から成長させて頂き感謝しかないです！」と続けた。

「所詮社員ではない私は100円ライターと一緒なんで腹の中の感情そのまま書きたいですが言っても始まらないんで次に向け進みます」と吐露。

「11年中日では多くを学ばせて頂きスキルアップをさせてもらったのでこの経験を糧に新たなステージで自分の価値をまた作り上げます！」と前を見据えた。

「昨日の今日で何も決まっていませんが決まりましたら勝手ながらご報告させて頂きます！11年間最高の思い出をありがとうございます！」と締め括った。

八木氏は05年希望枠で日本ハムに入団し、1年目の06年に12勝（8敗）・防御率2.48でリーグ優勝に貢献し、自身も新人王に輝いた。09年にも9勝を挙げたが、13年にオリックスへトレード移籍。14年オフにオリックスから戦力外通告を受け、15年から3年間中日でプレーし、現役引退。引退後は18年から中日のスカウトを務めていた。