高知県西南部に位置する四万十市(しまんとし)は、四万十川をはじめ、山、海の大自然に囲まれたまち。夏はカヌーやSUP、屋形船などのリバーアクティビティを楽しめ、鮎やうなぎ、四万十牛、栗などおいしい食材が豊富なのが特徴です。

今回は、四万十川や支流と紡いできた暮らしや歴史・文化を深く知ることができる「四万十市郷土博物館しろっと」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

「四万十市郷土博物館しろっと」について

四万十市郷土博物館しろっと

・高知県四万十市中村2356 為松公園内

・アクセス：「中村駅」から車で10分

山内一豊の弟、康豊の居城であった中村城跡(為松公園)の一角に建つ、城郭風の歴史資料館「四万十市郷土博物館しろっと」。

四万十川や支流と紡いできた暮らしや歴史・文化を「川とともに生きるまち」として紹介。四万十市を知ることができる、教育や文化普及の場となるよう取り組んでいます。

ほか、土佐一條家、中村山内家、幕末の志士・樋口真吉、明治を代表する中村出身の社会主義者・幸徳秋水などに関する貴重な資料を展示。弥生時代中期頃の生活雑器「古津賀(こつか)遺跡群出土 甕(かめ)」や、近世から昭和30年代くらいまで四万十川を使った物資の輸送などに用いられたさまざまな川舟を見られる「四万十川の川舟(古写真)」も所蔵されています。

また、天守は展望台になっており、四万十川、東山をはじめとする美しい絶景が楽しめるのも魅力の一つです。

自治体からのメッセージ

高知の旅行シーズンといえば、夏を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、冬の四万十市は、澄んだ空気と冬ならではの透明感ある四万十川、そして地元の旬の味覚「落ち鮎」を楽しめるのもこの季節ならではです。

四万十市のふるさと納税返礼品について

さむ～い冬にピッタリ! 「ひだまり」肌着を紹介します。四万十市の中で隠れた名品の返礼品です。

ひだまり エベレスト 紳士 長袖丸首シャツ

・提供事業者：高知ケンセン株式会社

・内容量：ひだまり エベレスト 紳士長袖丸首シャツ×1枚

・寄附金額：4万9,000円

三重構造の生地で暖かさを逃がさない「ひだまり」肌着です。速乾性・透湿性に優れたポリ塩化ビニル「ダンロン」を使用。肌に触れる部分はつねにサラサラで汗冷えしにくく、また丈夫で長持ちするのも特徴。「ひだまり」タイツも返礼品として提供されています。

ひだまり エベレスト 婦人 丸首インナー

・提供事業者：高知ケンセン株式会社

・内容量：ひだまり エベレスト 婦人丸首インナー×1枚

・寄附金額：4万9,000円

特殊三重構造で丁寧に編みあげた生地を使用。汗冷えしにくく暖かいインナーです。後ろ身頃が長く、腰まで暖かいのもポイント! ラグランスリーブなので、腰や腕が動かしやすいのも魅力です。

今回は高知県四万十市の観光スポット「四万十市郷土博物館しろっと」と、返礼品を紹介しました。自然や環境を基盤として四万十川や支流と紡いできた暮らし、積み重ねてきた歴史、文化を知ることができる博物館です。資料だけでなく、イラストや映像、ハンズオンなどで楽しみながら学べます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者