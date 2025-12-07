ラ・リーガ第15節が6日に行われ、ベティスとバルセロナが対戦した。

ここまで15試合を消化（前倒し開催を含む）したリーグ戦で12勝1分2敗を記録し、勝ち点「37」の首位に立つバルセロナ。ハンジ・フリック監督の下で2年目を迎えた同クラブは、ラ・リーガ連覇に向けて順位表のトップに君臨中だ。その一方、2位の“宿敵”レアル・マドリードとは1ポイント差。今節はリーグ戦6連勝を目指して敵地に乗り込む。

試合は開始早々の6分にアントニーの得点でベティスが先制したものの、11分にクロスに飛び込んだフェラン・トーレスが同点弾をマーク。追いついたバルセロナはその2分後、再び右サイドのクロスを合わせたF・トーレスが逆転ゴールを挙げる。

31分にはペドリのパスを受けたルーニー・バルジが3点目を決め、アウェイチームのリードが2点に拡大。40分にはフェランがハットリックを達成し、バルセロナがベティスを突き放した。

攻勢を強めるバルセロナは、59分にラミン・ヤマルのPKで5点目を奪取。以降はベティスが2点を返したものの、5－3でバルセロナが勝利した。なお、敗れたベティスは公式戦9試合ぶりの黒星となった。次節、ベティスは15日にアウェイでラージョ・バジェカーノと対戦。バルセロナは13日にホームでオサスナと対戦する。

【スコア】

ベティス 3－5 バルセロナ

【得点者】

1－0 6分 アントニー（ベティス）

1－1 11分 フェラン・トーレス（バルセロナ）

1－2 13分 フェラン・トーレス（バルセロナ）

1－3 31分 ルーニー・バルジ（バルセロナ）

1－4 40分 フェラン・トーレス（バルセロナ）

1－5 59分 ラミン・ヤマル（PK／バルセロナ）

2－5 85分 ディエゴ・ジョレンテ（ベティス）

3－5 90分 クチョ・エルナンデス（PK／ベティス）