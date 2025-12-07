セリエA第14節が行われ、インテルとコモが対戦した。

リーグ3位のインテルは、11月23日にミランとの“ミラノ・ダービー”に敗れ、続く11月26日にはアトレティコ・マドリードに敗戦。それでも前節はピサに勝利しており、ここから連勝街道を走っていきたい。

対する6位コモはリーグ戦連勝中と好調をキープしており、第2節のボローニャ戦以降は無敗を継続している。強豪インテルとの一戦、来季の欧州カップ戦出場権を獲得するには、こうした試合をものにしたいところだ。

試合は11分に動いた。インテルはビルドアップからルイス・エンリケがハーフウェイライン付近から右サイドをドリブルで突破。そのままボックス内に侵入してサイドにボールを送ると、“カピターノ”ラウタロ・マルティネスがワンタッチで合わせてチームに先制点をもたらした。前半はインテルの1点リードで終える。

後半からはコモのペースがしばらく続いた。しかし59分、インテルが追加点を奪った。右CKのチャンスという場面で、マルクス・テュラムがキッカーのボールを左足で合わせ、ゴールネットを揺らした。

勢いに乗るインテルはさらに80分、敵陣でボールを奪い返すと、ハカン・チャルハノールがボックス手前から右足を振り抜き、シュートをゴール左下に沈めた。リードを3点に広げたインテルは、なおも攻勢を緩めない。86分、ヘンリク・ムヒタリアンが左サイドのディマルコへボールを展開すると、そのディマルコは敵陣深くまで駆け上がってからクロスを上げる。これをカルロス・アウグストがハーフボレーでゴールに叩き込んだ。

試合はこのまま終了。インテルはコモを無得点に抑え、4－0で勝利し、セリエA暫定首位に浮上した。

この後、インテルは9日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節でリヴァプールをホームに迎え入れる。一方のコモは15日の次節で敵地にてローマと対戦する。

【スコア】

インテル 4－0 コモ

【得点者】

1－0 11分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

2－0 59分 マルクス・テュラム（インテル）

3－0 80分 ハカン・チャルハノール（インテル）

4－0 88分 カルロス・アウグスト（インテル）