プレミアリーグ第15節が6日に行われ、トッテナム・ホットスパーとブレントフォードが対戦した。

ここまで14試合を消化したリーグ戦で5勝4分5敗を記録し、勝ち点「19」の11位につけるトッテナム・ホットスパー。今夏にトーマス・フランク監督を招へいした同クラブは、開幕直後こそ順調なスタートを切ったものの、直近は公式戦5試合未勝利と苦しい戦いが続いている。勝ち点で並ぶブレントフォードとの一戦に、モハメド・クドゥスやシャビ・シモンズらが先発した。

試合は25分にトッテナム・ホットスパーがスコアを動かす。ポゼッションで相手を揺さぶりつつ、クリスティアン・ロメロが中盤右サイドに張るペドロ・ポロに配球。前線に浮き球のスルーパスを送ると、2列目から走り出したシャビ・シモンズが裏に抜け出す。右足で入れたクロスをリチャーリソンが合わせ、ホームチームが先制した。

さらに43分、センターサークル付近でパスを受けたX・シモンズがボールをロスト。ブレントフォードがカウンターに移りかけるが、素早いトランジションを見せたX・シモンズが自ら即時奪回に成功する。スピードに乗ったドリブルでピッチ中央を持ち運ぶと、ボックス内に侵入しながら右足でシュート。長距離ドリブルから貴重な追加点を挙げた。

後半も主導権を握ったトッテナム・ホットスパーだったが、3点目には至らず試合は終了。シュート本数でも15対4とブレントフォードを圧倒し、2－0の勝利を収めた。次節は14日に行われ、トッテナム・ホットスパーはアウェイでノッティンガム・フォレストと対戦。ブレントフォードはホームでリーズと対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 2－0 ブレントフォード

【得点者】

1－0 25分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）

2－0 43分 シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー）



【動画】X・シモンズの衝撃独走弾！



