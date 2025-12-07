12星座占い2025年12月の運勢「魚座（うお座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！仕事の忙しさが目立つ月ですが、活躍の月となりそうです。ここでの頑張りは後の収穫につながりそうなのでなんとか頑張ってみましょう。中旬以降は、人脈が広がりやすいので楽しい機会も増えてきそうです。中旬頃までは仕事の忙しさが目立ち、恋愛は後回しになってしまいそうです。予定は早めに計画をしておきましょう。下旬からは好調な運気で楽しいことが広がりそうです。仕事運が好調で頑張りときですが、気を張るような場面も多くなりそうなので、疲れには注意して過ごしましょう。休日は家でのんびりとした時間を過ごせると良さそうです。ハーブティや優しい食べ物や飲み物で癒しの時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。