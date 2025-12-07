お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が11月29日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。「バラエティ番組で活躍しているタレントは、なぜ年を取ったら社会を斬りはじめるのか?」という“謎”を考察した。

「仕方ないんだろうな」「本人たちも照れたりしてるやろうな」

又吉直樹

「“おバカキャラ”みたいに出てきた人が、数年経ったら“ご意見番”みたいな動きをすることがある」と話した又吉は、「なんであなたが社会を斬りはじめるんだ? と思うし。下手したら自分でも思ってると思う。“え? 私? いけます?”みたいな」と吐露。この流れについて、「人間が年取っていく生き物だからでしょうね」と分析し、「若者は日本社会では物を知ってたらダメ。社会のことをとやかく言うことも受け入れられない。ちょっとアホ、無知、未熟、未成熟であることが、かわいがられる一つの条件」と説明。一方で、年を取ると、「大人なのに何もわかってないのヤバいなって、恐怖の対象になってくる。恐怖の対象になると好まれないんで、テレビからは消えていく」と語った。

タレントが年を取っても売れ続けるためには、「どこかでキャラを変貌させないとダメなんです」と主張した又吉。「バラエティから出てきた“おバカキャラ”みたいな人が残るためには、スライドして賢いことを言いはじめたり。社会を斬るとか、“ご意見番”的な動きをしていく必要がある」と話し、「仕方ないんだろうなって思うし、本人たちも照れたりしてるやろうなって思う」と胸中を想像。また、自身については、「若いときから、急に真面目なことや深刻なことを言ったりして、それをツッコまれてきた」ため、「あんまり自分の言ってることとか、大きくは変えてない」とも。最後は、「社会を正面から斬るとか、求められてもできない。どっかで照れがある」と本音を明かしていた。