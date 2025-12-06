楽天は6日、同日に実施した楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」の最終オーディションの結果、継続メンバー16名を含む25名が2026シーズンのメンバー決定を発表した。

＜東北ゴールデンエンジェルス 2026メンバー 概要＞

#/名前/読み方/出身地/備考・メンバー経歴

1/AKARI/あかり/宮城県/新規

2/HANA/はな/宮城県/新規

3/HANAR/はな/岩手県/新規

4/HARUHI/はるひ/岩手県/新規

5/HINATA/ひなた/大阪府/新規

6/KYOKA/きょうか/青森県/新規

7/MOMOKA/ももか/石川県/新規

8/NANAMI/ななみ/千葉県/新規

9/TAMAKI/たまき/宮城県/新規

10/HARUKA/はるか/宮城県/継続・2021～

11/NANAKA/ななか/千葉県/継続・2022～

12/HARU/はる/宮城県/継続・2023～

13/HONOKA/ほのか/宮城県/継続・2023～

14/MEI /めい/宮城県/継続・2023～

15/OTOMI/おとみ/宮城県/継続・2024～

16/OUKA/おうか/宮城県/継続・2024～

17/AYANE/あやね/宮城県/継続・2025～

18/KANNA/かんな/宮城県/継続・2025～

19/KAO /かお/宮城県/継続・2025～

20/KOTOHA/ことは/山形県/継続・2025～

21/MONAMI/もなみ/宮城県/継続・2025～

22/NOA/のあ/宮城県/継続・2025～

23/UMI うみ/東京都/継続・2025～

24/YUKINA/ゆきな/埼玉県/継続・2025～

25/YUU /ゆう/宮城県/継続・2025～

■2026メンバー合格者コメント

・HARUKA（継続メンバー：6期目）

「2026シーズンで6期目となりますが、今回のオーディションが一番緊張しました。メンバーの中で一番在籍が長くなるので、これまで先輩方がつないでくださった「東北ゴールデンエンジェルス」をもっと成長できるようにしていきたいですし、メンバー一丸となって東北に元気を届けられるよう頑張っていきます」

・HANA（新規合格者）

「東北ゴールデンエンジェルスに憧れて、努力していたことが実って本当に嬉しいです。これまで支えてくれた友人や家族に感謝しています。HARUKA先生はじめスクールのインストラクターを務めている先輩方とは、スクール生ではなくプロのチアリーダーとしての自覚を持ってパフォーマンスをしていきたいです」

・KYOKA（新規合格者）

「辛いことがあった時に連れて来てもらった楽天イーグルスの試合をきっかけに、東北ゴールデンエンジェルスのパフォーマンスに勇気づけられ、ファンになりました。これからは私が元気や勇気を届けていきたいと思います。また、大好きな地元青森県でも試合やお祭りへの参加があると思うので、青森県を盛り上げられるように頑張ります！」

・HANAR（新規合格者）

「さんさ踊りに参加したときに、控室で東北ゴールデンエンジェルスの皆さんとすれ違ったこともあり、憧れの気持ちを持っていました。私自身も、幼いころから新体操とさんさ踊りを続けてきて、踊ることが大好きなので挑戦しました。今は東北を盛り上げられるように頑張ろうという身が引き締まる想いでいます。また、これからは私もエンジェルスとして、さんさ踊りに参加したいです！」

・HARUHI（新規合格者）

「幼いころから新体操をしていて、将来は踊る仕事に付きたいと夢見ていました。その中でも、ずっと憧れてきた東北ゴールデンエンジェルスのメンバーになれたからには、東北全域を盛り上げられるような存在になりたいと思います。また、岩手県の試合では、岩手県の皆さんの温かさで勝利を後押しできるよう、応援を引っ張っていきたいです」