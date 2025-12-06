大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。来季はニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来の3連覇を目指すシーズンとなるが、目標達成には無視できない問題があるようだ。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースは野球殿堂の予告編のようなラインナップを引き連れ来季に臨む。しかし、よく見ればその輝きには賞味期限がある。MLB.comによれば、チームは30代後半に差し掛かった打者たちに強く依存している。まさにそこに問題が潜んでいる」と指摘。

続けて、「ここで、MLB.comのアンドリュー・サイモン記者が12月3日のレポートで指摘した本質的な要因に話が戻る。高齢化は今に始まったことではないが、その影響から逃げ続けるのが次第に難しくなってきているのだ」としつつ、「この問題は今に始まったことではない。というより、これまでは問題として顕在化してこなかったと言うべきだろう。だが、年齢は誰にとっても一方向にしか進まない。ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手のような歴史的名選手でさえもだ。つまり、この問題は来季以降、より表面化していく可能性が高いということだ」というサイモン記者の見解を紹介している。

ドジャースは投打で多数のプロスペクトを抱えている球団でもあるが、こうした選手たちを活かして世代交代を進める時期が来ているのかもしれない。

