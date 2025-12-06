大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフも来季のワールドシリーズ制覇に向けて積極的な補強に動くとみられている。中でも埼玉西武ライオンズからMLBへ挑戦する今井達也投手の動向には注目が集まっているが、ドジャースのライバル球団へ移籍するかもしれない。米メディア『ザ・リバティ・ライン』のドリュー・スミス記者が言及した。

東海岸の大都市でのプレーに萎縮しないメンタルは、ニューヨークやフィラデルフィアのような騒がしい市場では特に重要だ。

今井は今季、24試合に先発して防御率1.92を記録するといった完璧な内容に加え、大きな市場を恐れないメンタルの持ち主でもある。

さらに、フィラデルフィア・フィリーズはかつて山本由伸投手にドジャースを上回る金額を提示していたほど日本人エースを求めていた。今回こそ、大谷翔平選手らを擁するドジャースのワールドシリーズ連覇を阻止するために今井を獲得したいと考えているだろう。

注目される今井の動向についてスミス氏は「年齢、球威、メンタル、競争心など、彼は全ての条件を満たしている。彼は公の場でドジャースを倒したいとまで発言している。今オフは大物選手が市場に出ているが、今井は彼らの中で最も適任だろう」と言及した。

