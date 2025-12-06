大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフも積極的な補強に動くことが予想されている。ボストン・レッドソックスのジャレン・デュラン外野手が放出候補となっている可能性が浮上したが、レッドソックスはドジャースには移籍させたくない様子だ。米メディア『ヘビー』のオースティン・ボイド記者が言及した。

ドジャースは今季のポストシーズンで外野陣の攻撃力と守備力ともに苦しみ、補強が必須となっている。その中でデュランは俊足と強打を兼ね備え、攻守両面で即戦力のスター外野手として理想的だ。

そこで、ドジャースにはエメ・シーハン投手を放出してデュランを獲得する案があげられている。

しかし、レッドソックスはムーキー・ベッツ内野手をドジャースに放出した時の後悔があり、スター外野手を再び王者のドジャースへ渡す判断は球団としてもファンとしても受け入れ難いだろう。

レッドソックスの心境についてボイド氏は「レッドソックスは正しい判断を下す才能があり、ドジャースを持ちかけてきたら、慎重になるのが賢明かもしれない」とし、続けて「ドジャースのさらなる強化を助けたいと思う球団は、それほど多くないだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】