日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい阪神タイガースの選手を紹介する。

豊田寛

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1997年4月28日

・経歴：東海大相模高 - 国際武道大 - 日立製作所

・ドラフト：2021年ドラフト6位（阪神）

プロ4年目の今季は、代打を中心に自己最多の33試合に出場した豊田寛。だが、他球団であれば、出場機会の増加が期待できる選手ともいえる。

東海大相模高では4番打者を務め、甲子園優勝を経験した豊田。国際武道大、日立製作所を経て、2021年ドラフト6位で阪神タイガースに入団した。

ルーキーイヤーは開幕直後に一軍デビューしたが、5試合の出場で7打数無安打と結果を残せず。

その後はファーム暮らしが続き、翌2023年は一軍未出場。昨季はプロ初安打を記録したが、最終的に11試合出場と出番を増やせなかった。

それでも今季は、代打や左翼でスタメン出場の機会を掴み、キャリアハイの33試合に出場。得点圏打率.308（13打数4安打）と限られた打席で存在感を示した。

左翼はレギュラー不在のポジションとなっているが、前川右京や髙寺望夢など、若手選手のライバルが多い。

また、上位打線は絶対的なレギュラーが固定されており、レギュラー奪取は険しい道のりといえるため、環境を変えることも1つの選択肢といえそうだ。

