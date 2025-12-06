12星座占い2025年12月の運勢「水瓶座（みずがめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「水瓶座（みずがめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！仕事も恋愛も出会いや対話が広がりやすく、繋がりがテーマな月となりそうです。楽しいことが多い月ではありますが、気疲れが目立ちそうなので、1人の心が穏やかに過ごせる時間も大切にしましょう。恋愛運は好調です。新たな出会いを求めている人は交流会など人が集まる場所に出掛けてみましょう。コミュニケーションを活発に過ごせると良さそうです。仕事面でもコミュニケーションが活発な運気となりそうです。目上の人とも積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。休日はショッピングに出掛けたり、美味しいものを食べて自分自身の心を満たす時間を持つようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。