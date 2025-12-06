12星座占い2025年12月の運勢「山羊座（やぎ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「山羊座（やぎ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！今月は今後活躍をしていくために、一旦見直したり、整理をすることがテーマです。仕事面もプライベートも丁寧に向き合ってみましょう。冷静な視点で見直すことで方向性が見えてきそうです。中旬以降は勢いも出てくるので、動き出す準備もしていきましょう。今月は下旬までに恋愛観を見直せると良さそうです。改めてどんな人と恋愛、結婚したいのか。など見直してみましょう。下旬からは恋愛運が好調で出会いも広がりそうです。仕事面でも見直す機会が増えそうです。過去のデータを見たり、振り返りをすることで現状に必要なメッセージを受け取ることができそうです。1人での趣味、リラックスの時間が大切な月です。あなた自身の心が求めていることに耳を傾けてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。