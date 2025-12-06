12星座占い2025年12月の運勢「射手座（いて座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「射手座（いて座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！勢いに乗って一気に流れが変わりそうな前進していく月となりそうです。中旬からは食事に誘われる機会が増えて華やかな運気となりそうです。人付き合い、コミュニケーションが活発な月なので、楽しい時間が増えそうですが、言葉がきつくなりやすい傾向があるので言葉の選択には注意をしましょう。恋愛運は好調でモテ期のような運気です。出会いのチャンスが期待できそうなので、積極的に行動をしてみましょう。停滞していたことも前に進み、中旬からは調子良く進めることができそうです。思い浮かんだアイディアはどんどんメモに書き出してみましょう。休みの日は、温泉や銭湯など大きなお風呂でのリフレッシュがおすすめです。日頃の疲れを癒す時間を持つようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。