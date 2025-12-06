有吉「面白いんだよなあ」PayPay残高を常に"50万円"にしている大御所芸能人とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月30日（日）の放送では、2026年秋に提供が開始される新QR決済サービス「teppay（テッペイ）」について語り合いました。

◆残高は常に50万円

1週間のニュースを有吉にスッキリさせてもらうコーナー「スッキリしないニュース」では、JR東日本が発表したSuicaの新たなコード決済サービス「teppay」をピックアップ。コード決済機能が追加されることにより、決済上限は、これまでの交通系IC残高の上限額2万円から30万円に引き上げられるとのことです。

このニュースに、有吉は「そうなんだってね！」と興味を示しつつ、「上沼恵美子さんのPayPayの入金額みたいになっちゃうね！」とコメントすると、酒井が「そうなんですか!?」とビックリします。有吉によると、上沼さんのPayPay残高は常に50万円になっているそうで、「しかも、50万円を切ると『心配だから』って足すんだって（笑）」と語ります。

このエピソードがお気に入りの様子で、「ああいう大御所が普通の人に合わせた暮らしをしているけど、残高は50万円っていう（笑）。面白いんだよなあ」と話す有吉でした。

