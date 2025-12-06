アナ雪、I WiSH、松原みき、松田聖子、ミスチル、竹内まりや、WANDS…「ドア・扉」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16：00～16：55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

11月30日（日）の放送では、「さあ、ひらけ！『ドア・扉』ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「さあ、ひらけ！『ドア・扉』ソングTOP10」

・1位：I WiSH「明日への扉」

・2位：映画『アナと雪の女王』より「とびら開けて」

・3位：松原みき「真夜中のドア〜Stay With Me」

・4位：松田聖子「夏の扉」

・5位：竹内まりや「人生の扉」

・6位：ももいろクローバーZ「また逢う日まで」

・7位：南野陽子「楽園のDoor」

・8位：Mr.Children「終わりなき旅」

・9位：WANDS「時の扉」

・10位：L⇔R「KNOCKIN’ ON YOUR DOOR」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「さあ、ひらけ！『ドア・扉』ソングTOP10」は、松原みきさんの「真夜中のドア～Stay With Me」や、松田聖子さん「夏の扉」、尾崎紀世彦さんの曲をカバーした、ももいろクローバーZ「また逢う日まで」など、昭和の時代から愛されるスタンダードナンバーが多くランクインするなか、2003年リリースの、I WiSH「明日への扉」がTOPという結果となりました。

タイトルや歌詞に登場する「扉」というワードは、人生の節目における人間の感情の機微や決断、新しい世界への強い憧れを表現するために登場することがとても多いです。 見事1位に輝いた「明日への扉」は、明るい未来や次のステップへ踏み出す希望と勇気を、イントロから曲終わりまでずっと心地よく吹く風のようなサウンドで描くナンバー。まさに『扉』ソングを象徴する1曲です。

今より先へ向かう熱い気持ちを、神秘的に後押しする曲がそろったTOP10となりました。

次回12月7日（日）の放送テーマは、「音楽で空の旅へ！ 飛行機ソングTOP10」です。

