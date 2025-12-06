モラハラ気質な元カレのことが忘れられない…連絡を断ち切れない18歳相談者にSaucy Dog石原慎也が送ったアドバイスとは？

今回の放送回のメイン授業（放送）「普通にしんどい」では、「たくさん傷つけられた元彼のことが忘れられない」という高校生リスナーに逆電。石原が、その関係性の断ち切り方について真摯にアドバイスを送りました。
石原：生徒のみんなの普通を受け止めるSaucy LOCKS!のメイン授業、「普通にしんどい」！ 今、ちょっとしんどいなと思っている生徒と話をしていきます！
――ここで、リスナーから届いたメッセージを紹介。
＜リスナーからのメッセージ＞
私はたくさん傷つけられた元彼のことが忘れられません。次の恋に進みたいのに、どうしても好きになりきれず終わってしまいます。石原先生だったらどうしますか？（18歳・女の子）
石原：あー、なんだろうな……だってさ、たくさん傷つけられたのもわかっているわけでしょ？ 良いところが、あったのかな？……俺は別に忘れようとはしないけど、次に進もうとはするかな？ 別に彼女がいないと生きていけないような性格でもないので。それでは、話をしていきましょう！
――ここでリスナーに電話をつなぐ。
石原：元彼はどんな人だったの？
リスナー：高校2年生の夏から付き合ってて、今年の2月まで付き合ってたんですけど。友達の紹介で知り合って付き合って、もう家族ぐるみで仲良いぐらいすごい仲良かったんです！
石原：なるほど。どうして別れることになったの？ そんな仲良くて。
リスナー：付き合ってたときも、何回も付き合って別れて、付き合って別れてを繰り返してて。最終的に今年の2月に私が限界を迎えちゃって別れたっていう感じなんですけど。理由が、結構相手がモラハラ気質があって。
石原：モラハラ、良くないね。
リスナー：喧嘩したら、けっこう口が悪くなっちゃったりする感じが毎回で。でも好きだから、別れてもやめちゃったり、戻りたいってなっちゃってたんですよ。
石原：なるほど。
リスナー：だけど、もうさすがに良くないなと思って、ちゃんと別れたのは2月です。
石原：ちゃんと別れたのが2月。
リスナー：でも今も、結構続いちゃってはいます。
石原：続いちゃってるってのは何？ 連絡だけ？
リスナー：……いえ。
石原：会ってんの？
リスナー：はい。
石原：会って、何？ もしかして……。
リスナー：5月に完全に連絡を切ったんですよ。2月に別れて、5月に完全にブロックみたいな。
石原：ブロック。うんうん、偉い。
リスナー：されただけなんですよ、私はできなくて。
石原：しなさいよ！
リスナー：そこから、7月にサウシーのライブあったじゃないですか、有明ガーデンシアターで。そのライブをきっかけに話しかけちゃって。
石原：そのライブの日に？
リスナー：ライブのちょっと前に。
石原：それは何？ 話しかけるっていうのは。
リスナー：多分ちょうどあっちもブロックを外して、プラス、PayPayが繋がってたんですね。
石原：PayPay？ 今時やな。
リスナー：SNSは多分全部ブロックされてて、でも、PayPayだけ繋がってるの知ってて、そこで（メッセージ上で）ちょっと話しかけちゃって。そこから月1ぐらいで連絡が来るようになって。
石原：向こうから？
リスナー：はい。でも結局あっちから連絡来て、話して会って仲良くなったって思ったら、あっちがまたの、別れた後のことを話題に出してきて、すっごいもうブチギレられて。「てか、やっぱもう無理だわ、きもいわ、終わってんね」みたいな言われて、切られて。で、次のときにまた連絡が来て〜みたいなのを繰り返しで。それが今も続いてます。
石原：ごめんね。なんかどう言ったら良いか、ちょっと誠に難しいんだけど、向こうは向こうでほんとにマジのモラ気質だと思う。
リスナー：そうですよね。やっぱり。
石原：で、今話題のね「沼男、沼女」（※相手に夢中になって抜け出せなくなるほど惹きつけられる異性のこと）ってあるじゃない？ 君は、その沼女と呼ばれる部類に入ると思うのよ、多分ね。これはちょっと難しい相談だな……忘れたいの？
リスナー：家族からも友達からも、「ほんとにやめな」みたいなことを言われます。親に隠し事できないので、結構、全部言うんですよ。そうしたら、もう結構本気で怒られちゃう感じなんですよ。
石原：しんどくなければ良いんだけど、今「普通にしんどい」で連絡してきてくれてんじゃん？ だから、しんどいんでしょ？
リスナー：しんどいです。
石原：じゃあ、もう簡単じゃん。もうブロックして良い！ 全部ブロックして、一切連絡取らない！ だったら、それで解決じゃん！
リスナー：それができたら良いんですけど。
石原：いやいや、できるよ。やんないだけ。だからやらないと！ また戻りたいとかいう話だったら別に良いかもしれないけど、別に戻りたくもないし、俺は新しい出会いもしてほしいしで、何より、やっぱ自分自身を大事にしなっていう。そう、みんな思ってんだよ多分。
リスナー：そうですよね。
石原：自分自身を大切にしてほしいから、「そういうのをやめな」って言ってる。君のことが大事だから、みんな止めてくれてんだと思うよ。だから、1回冷静になろう？ 別に無理に忘れようとしなくても良いと思うの。その人のことを自分の生活から外すことで、徐々にどんどん忘れていくから。
リスナー：頑張ります。
石原：次は、「新しい恋人ができた」っていう連絡を待ってます！
リスナー：はい、恋人ができたって連絡できるように頑張ります。
石原：じゃあね。ありがとうね！
