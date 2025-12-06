「“韓ドラ”観ながらAIに…」Saucy Dog石原慎也が最近ハマっている韓国ドラマの楽しみ方とは？

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃～）。

この記事では、12月2日（火）放送の内容を紹介します。

石原：12月に入ったので、（当番組の）“普通の講師”として、普通のことを言わせてください！

今年も残すところあと1ヵ月ですな～！ 皆さん、今年2025年、何かやり残したことありませんか？ 俺、今年の頭に「今年こそは英語を勉強する」みたいなことを多分言ってたの。今、……韓ドラ観てる（笑）。でもね、言語を勉強するっていう意味では、ちゃんとできてるんじゃないかと思ってます。韓ドラ観てるだけですけどね。

韓ドラ観ながら、AIに「これってどういう意味？」とか、ちゃんと聞きながらやってるんすよ。だから（話数が）進まない（笑）。韓ドラ1話長くて、1時間半とかあるのに。で、今観ているのは16話ある。『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』っていう韓ドラを観てるんすけど、そんなことしてるから全然進まない（笑）。でも「トッケビ」おもしろい！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info