大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇に向けた体制を整えている。東京ヤクルトスワローズからMLBへ挑戦する村上宗隆内野手の獲得も噂されたが、最終的に村上はドジャースの3連覇を阻む存在となるかもしれない。米メディア『ファストボール』のカート・ビショップ記者が言及した。

村上は今季、わずか69試合で打率.286、本塁打24、打点52、OPS1.051と驚異的な成績を残した。左の大砲を求めるシアトル・マリナーズにとって、エウヘニオ・スアレス内野手の後釜として完璧な存在だ。

マリナーズには複数の若手有望株もおり、内部昇格の道も残されている。しかし、村上を加えれば打線に即効性のあるパワーが加わり、来季こそワールドシリーズへの本命となり得るだろう。

ドジャースは来季、大谷翔平選手が開幕から二刀流としてフル回転することを考えると、村上の加入は大きな追い風となる。しかし、マックス・マンシー内野手もいる中、村上の獲得に積極的になるとは考えにくい。

注目されるマリナーズの動向についてビショップ氏は「マリナーズは優勝争いをするチームを構築する意志があることを証明しており、来季のワールドシリーズを視野に入れている。村上を獲得すれば、打線は強化され、ワールドシリーズ進出の最有力候補となるだろう」と言及した。

