ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。身体への負担を考えて懸念をドジャースが示している一方で、そのリスクを冒してでも出場すべきだという声もある。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のエドワード・ルイス記者が報じた。

元ドジャースの守護神でサイ・ヤング賞投手のエリック・ガニエ氏は「ファンにとって楽しいし、野球界全体にとっても良いことだ。世界最高の選手たちが国の代表として競い合う姿こそ、野球を成長させる」と、大谷の出場を後押ししている。

ガニエ氏は、全盛期には怪我や契約の問題で出場機会を得られなかったが、2017年に引退を撤回してカナダ代表として出場しており、その時の経験を「野球人生で最高の経験だ」と表現した。

しかし、大谷は二刀流に復帰したシーズンを終えたばかりであり、デーブ・ロバーツ監督をはじめとする球団側は休養を優先してほしいと考えているようだ。

ドジャースの懸念に対してガニエ氏は「確かにリスクは増すが、フィールドに立つたびにリスクはつきものだ。WBCはリスクを上回る価値があると思う」と言及した。

