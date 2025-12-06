12星座占い2025年12月の運勢「天秤座（てんびん座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！趣味や友人付き合いが充実しやすく楽しい月となりそうです。ただし、心の不安定が出やすい運気なので、心が落ち着く時間や1人の時間はこまめに持つようにしましょう。下旬からは身内や家族に関する用事が増えて忙しくなりそうです。恋愛運は好調で、特に友達から恋人へ発展するきっかけが出来やすい運気です。気になる人がいる場合は積極的にアプローチをしてみましょう。基本的には調子良く進めることができそうです。勉強会などあれば参加をしてみるのもおすすめです。やることが色々と出てきそうなので、優先順位を立てて進めていきましょう。1人で頑張りすぎずサポートを求めることも大切です。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。