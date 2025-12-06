大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力を武器に、2020年以降のワールドシリーズ（WS）を3度制している。これもあり、何らかの規制が必要という声も根強いが、デーブ・ロバーツ監督はそれだけでは不十分だと考えているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「ドジャースは今季WS2連覇を果たしたが、これはフロントがオールスターレベルの選手に惜しみなく投資したことが大きな要因だった。他球団の中には、こうした資金力を背景にしたやり方が『野球を壊している』と感じるところもあるかもしれない。しかし、この球団を代表する人物の一人は、その格差を埋める考えがあるようだ」と言及。

続けて、「ロバーツ監督は最近、MLBがサラリーキャップを導入する可能性について語ったが、その見解はファンと評論家の双方を驚かせるものかもしれない」しつつ、「正直に言うと、それでも構わないと思っている。NBAは選手とオーナーの間で、収益分配をうまく機能させている。でも、もし上限を設けてトップの支出を抑えるのであれば、下限も引き上げて下位球団にもちゃんとお金を使わせないといけないと思う」という同監督のコメントを伝えている。

戦力均衡のためには小規模球団への対策も必要としているロバーツ監督だが、この提言が採用されることは今後あるのだろうか。

