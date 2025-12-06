日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい東北楽天ゴールデンイーグルスの選手を紹介する。

伊藤裕季也

[caption id="attachment_184855" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの伊藤裕季也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／95kg

・生年月日：1996年8月30日

・経歴：日大三高 - 立正大

・ドラフト：2018年ドラフト2位（DeNA）

村林一輝や黒川史陽が台頭したことで、厳しい状況に置かれているのが、プロ7年目の伊藤裕季也だ。

立正大から2018年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団。ルーキーイヤーに一軍デビューを果たし、同年は21試合の出場ながら打率.288、4本塁打、7打点と能力の一端を示した。

だが、牧秀悟の入団もあり、以降は一軍での出場機会が減少。2022年7月に森原康平との交換トレードで、東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍となった。

それでも、翌2023年には自身初の開幕スタメンを掴むと、自己最多の87試合に出場し、打率.245、5本塁打、16打点を記録。

一塁や三塁を中心に内外野の複数ポジションをこなし、新天地で出場機会を増やした。

しかし今季は、51試合の出場で打率.214、1本塁打、7打点と低調な結果に。

ファームでは42試合の出場で打率.329、2本塁打、14打点と傑出した数字を残しているだけに、現役ドラフトの対象となれば、他球団も注目の存在となりそうだ。

【関連記事】

【了】