今日の運勢は？ 12月7日（日）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月7日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月7日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で調子良く過ごせる1日です。今日は直感を参考に行動するとラッキーを掴みやすく、楽しい時間を過ごすことができそうです。学びや気づきが多い1日となりそうです。今日は視野を広げてものごとを見ることを心掛けてみましょう。思わぬ発見や収穫があり成長ができそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は好きな人に自分から積極的にアプローチをしてみると良さそうです。ラッキーカラーはピンク。人脈が広がるような1日です。今日は色々な価値観を持った人と幅広く出会えるような日なので、人が集まる場所やオンライン上でもSNSなどを活用して過ごしてみましょう。対人運が好調でコミュニケーションが活発な1日となりそうです。今日はパートナーとの時間を大切にしたり、新しい出会いを求めて行動してみるのも良さそうです。趣味や友達との時間が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は好きなことにとことん打ち込んだり、友達にメッセージを送ってみたりするのも良さそうです。仕事運が好調で充実した1日となりそうです。今日は周りから頼まれごとが多いかもしれません。1人で頑張りすぎないようにしましょう。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、今後の自分の自己投資になりそうなものがあれば購入を検討してみましょう。マイペースに過ごせると良い週です。今日は家でのんびりとした時間を過ごしたり、部屋の掃除をしたりするのも良さそうです。夜は早めに身体を休めましょう。内省がテーマの週。今日は色々と振り返りをしたり、不要なものを手放せることができると良い日です。モヤモヤした感情が出てきたら散歩に出かけて気分転換をしましょう。今日は心が落ち着く時間を過ごせると良い日です。1人の時間を過ごしたり、自分自身の心が求めていることに耳を傾けてみましょう。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。お風呂にゆっくりと浸かったり、心と身体がリラックスできる時間を過ごしましょう。今日は現状を整理すると良い日です。不要なものを手放したり、人間関係も見直してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。