血液型×タロット占い◆2025年12月の運勢「AB型」のあなたの運勢は？ 血液型別にチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2025年12月の運勢占い「血液型×タロットカード」で占う今月の運気です。TOKYO FM＋では、2025年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。この記事では、2025年（令和7年）12月「AB型」のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型別にタロットカードを使って占った結果をご紹介します。今月の選択が鍵となります。曖昧だった関係に答えを出すタイミングが来るでしょう。自分の気持ちに正直であることが最良の結果を導きます。決断は新しい未来への扉となります。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となられました。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができます。