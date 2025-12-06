大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マックス・マンシー内野手との間で１年1000万ドルの球団オプションを行使した。ファンやメディアの間では契約延長を予想する声が多数だったが、実際のやり取りもスムーズだったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「先日ポッドキャスト番組に出演したマンシーは、ドジャースに復帰した経緯について語った。オプション行使を知らされた経緯は、多くの人を驚かせるかもしれない」としつつ、「それはメールだった。オプションが行使されることはみんな分かっていたような話なんだ」というマンシーのコメントを紹介。

同選手は続けて、「代理人からメールが転送されてきて、『よし、また戻れる。望んでいたことだ』って感じだった。ギリギリまで結論を待つような状況ではなかったんだ。オプションが行使されるだろうという感触はしっかりあった」と述べたという。

今季は序盤に不振、終盤は故障に苦しみつつも100試合、打率.243、19本塁打、67打点といった数字を残したマンシー。来季はどのような活躍を見せてくれるのだろうか。

