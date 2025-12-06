2025明治安田J1リーグ最終節が6日に行われた。

鹿島アントラーズが最終節までもつれた柏レイソルとの優勝争いを制した。鹿島はレオ・セアラの2ゴールで横浜F・マリノスを下し、自力で9年ぶりとなる最多9度目のリーグ優勝を果たした。鹿島を21個目のタイトルに導いたレオ・セアラは、今季21得点で得点王に輝いた。

浦和レッズは今季限りで退団するチアゴ・サンタナらがゴールを挙げ、川崎フロンターレに4－0で快勝。鹿島と横浜FMに続く史上3クラブ目のJ1リーグ通算500勝を達成した。

アルビレックス新潟は敵地でFC東京に先制したものの、追いつかれて1－1でドロー。新潟の入江徹体制は未勝利のまま終焉を迎え、クラブワーストを更新する19試合未勝利となった。

京都サンガF.C.はマルコ・トゥーリオとラファエル・エリアスの得点でヴィッセル神戸との直接対決を制し、クラブ史上最高位となる3位フィニッシュを果たした。

サンフレッチェ広島は湘南ベルマーレに先制を許したものの、今季限りで退団するヴァレール・ジェルマンらのゴールで逆転勝利しミヒャエル・スキッベ監督を送り出した。名古屋グランパスは稲垣祥が試合終了間際に決勝点を挙げて、長谷川健太監督のラストマッチを飾った。

最終節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J1第38節

▼12月6日（土）

鹿島アントラーズ 2－1 横浜F・マリノス

浦和レッズ 4－0 川崎フロンターレ

柏レイソル 1－0 FC町田ゼルビア

FC東京 1－1 アルビレックス新潟

清水エスパルス 1－2 ファジアーノ岡山

名古屋グランパス 1－0 アビスパ福岡

京都サンガF.C. 2－0 ヴィッセル神戸

ガンバ大阪 4－1 東京ヴェルディ

セレッソ大阪 1－3 横浜FC

サンフレッチェ広島 2－1 湘南ベルマーレ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 鹿島（76／＋27）

2位 柏（75／＋26）

3位 京都（68／＋22）

4位 広島（68／＋18）

5位 神戸（64／＋13）

6位 町田（60／＋14）

7位 浦和（59／＋6）

8位 川崎F（57／＋10）

9位 G大阪（57／－2）

10位 C大阪（52／＋3）

11位 FC東京（50／－7）

12位 福岡（48／－4）

13位 岡山（45／－9）

14位 清水（44／－10）

15位 横浜FM（43／－1）

16位 名古屋（43／－12）

17位 東京V（43／－18）

18位 横浜FC（35／－18）

19位 湘南（32／－27）

20位 新潟（24／－31）

