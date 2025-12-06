鹿島が覇権奪還！ [写真]＝金田慎平

　2025明治安田J1リーグ最終節が6日に行われた。

　鹿島アントラーズが最終節までもつれた柏レイソルとの優勝争いを制した。鹿島はレオ・セアラの2ゴールで横浜F・マリノスを下し、自力で9年ぶりとなる最多9度目のリーグ優勝を果たした。鹿島を21個目のタイトルに導いたレオ・セアラは、今季21得点で得点王に輝いた。

　浦和レッズは今季限りで退団するチアゴ・サンタナらがゴールを挙げ、川崎フロンターレに4－0で快勝。鹿島と横浜FMに続く史上3クラブ目のJ1リーグ通算500勝を達成した。

　アルビレックス新潟は敵地でFC東京に先制したものの、追いつかれて1－1でドロー。新潟の入江徹体制は未勝利のまま終焉を迎え、クラブワーストを更新する19試合未勝利となった。

　京都サンガF.C.はマルコ・トゥーリオとラファエル・エリアスの得点でヴィッセル神戸との直接対決を制し、クラブ史上最高位となる3位フィニッシュを果たした。

　サンフレッチェ広島は湘南ベルマーレに先制を許したものの、今季限りで退団するヴァレール・ジェルマンらのゴールで逆転勝利しミヒャエル・スキッベ監督を送り出した。名古屋グランパスは稲垣祥が試合終了間際に決勝点を挙げて、長谷川健太監督のラストマッチを飾った。

　最終節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J1第38節

▼12月6日（土）
鹿島アントラーズ　2－1　横浜F・マリノス
浦和レッズ　4－0　川崎フロンターレ
柏レイソル　1－0　FC町田ゼルビア
FC東京　1－1　アルビレックス新潟
清水エスパルス　1－2　ファジアーノ岡山
名古屋グランパス　1－0　アビスパ福岡
京都サンガF.C.　2－0　ヴィッセル神戸
ガンバ大阪　4－1　東京ヴェルディ
セレッソ大阪　1－3　横浜FC
サンフレッチェ広島　2－1　湘南ベルマーレ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　鹿島（76／＋27）
2位　柏（75／＋26）
3位　京都（68／＋22）
4位　広島（68／＋18）
5位　神戸（64／＋13）
6位　町田（60／＋14）
7位　浦和（59／＋6）
8位　川崎F（57／＋10）
9位　G大阪（57／－2）
10位　C大阪（52／＋3）
11位　FC東京（50／－7）
12位　福岡（48／－4）
13位　岡山（45／－9）
14位　清水（44／－10）
15位　横浜FM（43／－1）
16位　名古屋（43／－12）
17位　東京V（43／－18）
18位　横浜FC（35／－18）
19位　湘南（32／－27）
20位　新潟（24／－31）

【動画】鹿島、歓喜の瞬間