2025明治安田J1リーグ最終節が6日に行われた。
鹿島アントラーズが最終節までもつれた柏レイソルとの優勝争いを制した。鹿島はレオ・セアラの2ゴールで横浜F・マリノスを下し、自力で9年ぶりとなる最多9度目のリーグ優勝を果たした。鹿島を21個目のタイトルに導いたレオ・セアラは、今季21得点で得点王に輝いた。
浦和レッズは今季限りで退団するチアゴ・サンタナらがゴールを挙げ、川崎フロンターレに4－0で快勝。鹿島と横浜FMに続く史上3クラブ目のJ1リーグ通算500勝を達成した。
アルビレックス新潟は敵地でFC東京に先制したものの、追いつかれて1－1でドロー。新潟の入江徹体制は未勝利のまま終焉を迎え、クラブワーストを更新する19試合未勝利となった。
京都サンガF.C.はマルコ・トゥーリオとラファエル・エリアスの得点でヴィッセル神戸との直接対決を制し、クラブ史上最高位となる3位フィニッシュを果たした。
サンフレッチェ広島は湘南ベルマーレに先制を許したものの、今季限りで退団するヴァレール・ジェルマンらのゴールで逆転勝利しミヒャエル・スキッベ監督を送り出した。名古屋グランパスは稲垣祥が試合終了間際に決勝点を挙げて、長谷川健太監督のラストマッチを飾った。
最終節の試合結果と順位表は以下の通り。◆■J1第38節
▼12月6日（土）
鹿島アントラーズ 2－1 横浜F・マリノス
浦和レッズ 4－0 川崎フロンターレ
柏レイソル 1－0 FC町田ゼルビア
FC東京 1－1 アルビレックス新潟
清水エスパルス 1－2 ファジアーノ岡山
名古屋グランパス 1－0 アビスパ福岡
京都サンガF.C. 2－0 ヴィッセル神戸
ガンバ大阪 4－1 東京ヴェルディ
セレッソ大阪 1－3 横浜FC
サンフレッチェ広島 2－1 湘南ベルマーレ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 鹿島（76／＋27）
2位 柏（75／＋26）
3位 京都（68／＋22）
4位 広島（68／＋18）
5位 神戸（64／＋13）
6位 町田（60／＋14）
7位 浦和（59／＋6）
8位 川崎F（57／＋10）
9位 G大阪（57／－2）
10位 C大阪（52／＋3）
11位 FC東京（50／－7）
12位 福岡（48／－4）
13位 岡山（45／－9）
14位 清水（44／－10）
15位 横浜FM（43／－1）
16位 名古屋（43／－12）
17位 東京V（43／－18）
18位 横浜FC（35／－18）
19位 湘南（32／－27）
20位 新潟（24／－31）