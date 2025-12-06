12星座占い2025年12月の運勢「双子座（ふたご座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「双子座（ふたご座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！コミュニケーションがテーマな月となりそうです。今月も忙しさは目立ちますが、楽しいことや学びが広がりそうです。人付き合いが広がる分、葛藤も悩みも出やすいかもしれないので、1人のリラックスする時間も大切にしましょう。恋愛運は好調で、特に結婚や真剣な交際相手を探している人にとっては良いタイミングです。ただし、下旬からは悩ましい恋愛の出会いも出てきそうなので、見極める視点を大切に過ごしましょう。上旬は忙しさが目立ちますが、中旬以降は仕事上でのコミュニケーションが活発になり、調子の」良い流れとなりそうです。今月は思考の整理のために、瞑想をする時間を持てると良さそうです。瞑想が難しい場合は呼吸を整える時間を数分でも持ってみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。