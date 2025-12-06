鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、2025明治安田J1リーグの得点王に輝いた。
レオ・セアラは優勝がかかった最終節の横浜F・マリノス戦で2得点を記録し、今季得点数を「21」に伸ばした。勝利した鹿島は9年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。
レオ・セアラは2シーズン連続でシーズン20得点以上に到達。ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）やラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）との得点王争いを制し、自身初のJ1リーグ得点王に輝いた。なお、鹿島の選手が得点王となるのは、2008年のマルキーニョス以来、17年ぶりとなる。
今季のJ1得点ランキングトップ5とJ1歴代得点王は以下の通り。◆■2025 J1得点ランキングトップ5
1位 21ゴール レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）
2位 18ゴール ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）
2位 18ゴール ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）
4位 13ゴール 伊藤達哉（川崎フロンターレ）
5位 12ゴール エリソン（川崎フロンターレ）
▼2025（20得点）
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）
▼2024（24得点）
アンデルソン・ロペス（横浜F・マリノス）
▼2023（22得点）
アンデルソン・ロペス（横浜F・マリノス）
大迫勇也（ヴィッセル神戸）
▼2022（14得点）
チアゴ・サンタナ（清水エスパルス）
▼2021（23得点）
レアンドロ・ダミアン（川崎フロンターレ）
前田大然（横浜F・マリノス）
▼2020（28得点）
オルンガ（柏レイソル）
▼2019（15得点）
仲川輝人（横浜F・マリノス）
マルコス・ジュニオール（横浜F・マリノス）
▼2018（24得点）
ジョー（名古屋グランパス）
▼2017（23得点）
小林悠（川崎フロンターレ）
▼2016（19得点）
レアンドロ（ヴィッセル神戸）
ピーター・ウタカ（サンフレッチェ広島）
▼2015（23得点）
大久保嘉人（川崎フロンターレ）
▼2014（18得点）
大久保嘉人（川崎フロンターレ）
▼2013（26得点）
大久保嘉人（川崎フロンターレ）
▼2012（22得点）
佐藤寿人（サンフレッチェ広島）
▼2011（19得点）
ジョシュア ケネディ（名古屋グランパス）
▼2010（17得点）
前田遼一（ジュビロ磐田）
ジョシュア・ケネディ（名古屋グランパス）
▼2009（20得点）
前田遼一（ジュビロ磐田）
▼2008（21得点）
マルキーニョス（鹿島アントラーズ）
▼2007（22得点）
ジュニーニョ（川崎フロンターレ）
▼2006（26得点）
ワシントン（浦和レッズ）
マグノ・アウベス（ガンバ大阪）
▼2005（33得点）
アラウージョ（ガンバ大阪）
▼2004（27得点）
エメルソン（浦和レッズ）
▼2003（22得点）
ウェズレイ（名古屋グランパスエイト）
▼2002（26得点）
高原直泰（ジュビロ磐田）
▼2001（24得点）
ウィル（コンサドーレ札幌）
▼2000（20得点）
中山雅史（ジュビロ磐田）
▼1999（24得点）
黄善洪（セレッソ大阪）
▼1998（36得点）
中山雅史（ジュビロ磐田）
▼1997（25得点）
パトリック・エムボマ（ガンバ大阪）
▼1996（23得点）
三浦知良（ヴェルディ川崎）
▼1995（32得点）
福田正博（浦和レッズ）
▼1994（30得点）
フランク・オルデネビッツ（ジェフユナイテッド市原）
▼1993（28得点）
ラモン・ディアス（横浜マリノス）