鹿島アントラーズのFWレオ・セアラが、2025明治安田J1リーグの得点王に輝いた。

レオ・セアラは優勝がかかった最終節の横浜F・マリノス戦で2得点を記録し、今季得点数を「21」に伸ばした。勝利した鹿島は9年ぶり9度目のリーグ優勝を果たした。

レオ・セアラは2シーズン連続でシーズン20得点以上に到達。ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）やラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）との得点王争いを制し、自身初のJ1リーグ得点王に輝いた。なお、鹿島の選手が得点王となるのは、2008年のマルキーニョス以来、17年ぶりとなる。

今季のJ1得点ランキングトップ5とJ1歴代得点王は以下の通り。

◆■2025 J1得点ランキングトップ5

1位 21ゴール レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

2位 18ゴール ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）

2位 18ゴール ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

4位 13ゴール 伊藤達哉（川崎フロンターレ）

5位 12ゴール エリソン（川崎フロンターレ）

◆■J1歴代得点王

▼2025（20得点）

レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

▼2024（24得点）

アンデルソン・ロペス（横浜F・マリノス）

▼2023（22得点）

アンデルソン・ロペス（横浜F・マリノス）

大迫勇也（ヴィッセル神戸）

▼2022（14得点）

チアゴ・サンタナ（清水エスパルス）

▼2021（23得点）

レアンドロ・ダミアン（川崎フロンターレ）

前田大然（横浜F・マリノス）

▼2020（28得点）

オルンガ（柏レイソル）

▼2019（15得点）

仲川輝人（横浜F・マリノス）

マルコス・ジュニオール（横浜F・マリノス）

▼2018（24得点）

ジョー（名古屋グランパス）

▼2017（23得点）

小林悠（川崎フロンターレ）

▼2016（19得点）

レアンドロ（ヴィッセル神戸）

ピーター・ウタカ（サンフレッチェ広島）

▼2015（23得点）

大久保嘉人（川崎フロンターレ）

▼2014（18得点）

大久保嘉人（川崎フロンターレ）

▼2013（26得点）

大久保嘉人（川崎フロンターレ）

▼2012（22得点）

佐藤寿人（サンフレッチェ広島）

▼2011（19得点）

ジョシュア ケネディ（名古屋グランパス）

▼2010（17得点）

前田遼一（ジュビロ磐田）

ジョシュア・ケネディ（名古屋グランパス）

▼2009（20得点）

前田遼一（ジュビロ磐田）

▼2008（21得点）

マルキーニョス（鹿島アントラーズ）

▼2007（22得点）

ジュニーニョ（川崎フロンターレ）

▼2006（26得点）

ワシントン（浦和レッズ）

マグノ・アウベス（ガンバ大阪）

▼2005（33得点）

アラウージョ（ガンバ大阪）

▼2004（27得点）

エメルソン（浦和レッズ）

▼2003（22得点）

ウェズレイ（名古屋グランパスエイト）

▼2002（26得点）

高原直泰（ジュビロ磐田）

▼2001（24得点）

ウィル（コンサドーレ札幌）

▼2000（20得点）

中山雅史（ジュビロ磐田）

▼1999（24得点）

黄善洪（セレッソ大阪）

▼1998（36得点）

中山雅史（ジュビロ磐田）

▼1997（25得点）

パトリック・エムボマ（ガンバ大阪）

▼1996（23得点）

三浦知良（ヴェルディ川崎）

▼1995（32得点）

福田正博（浦和レッズ）

▼1994（30得点）

フランク・オルデネビッツ（ジェフユナイテッド市原）

▼1993（28得点）

ラモン・ディアス（横浜マリノス）

【ゴール動画】鹿島を優勝に導いたのはレオ・セアラ！