マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、FIFAワールドカップ26でトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の躍進に期待を寄せていることを明かした。5日、イギリスメディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えている。

FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が5日に開催。グループステージの組み合わせが決定したなか、イングランド代表はグループLに入り、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と対戦することとなった。

スペイン出身ながら、2016年からマンチェスター・シティの指揮官を務めているグアルディオラ監督は来夏のW杯の注目チームについて聞かれると、「優勝候補は誰もが知っている。サプライズはあるかもしれないけど、3、4、5チームくらいがいることは皆分かっているだろう」と優勝候補への明言は避けつつ、長年住んでいる国であるイングランド代表への期待を口にした。

「（決勝には）イングランドが進むことを願っている。良い人ぶるつもりはない。私は長年この国に住んでいて、この国の一員でもある。トーマス・トゥヘル監督が最後の一歩を踏み出して、決勝に進出してくれることを願っている」