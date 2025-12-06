鹿島アントラーズが、9年ぶり9度目のJ1リーグ優勝を果たした。

最終節までもつれた柏レイソルとの優勝争いを制した。鹿島はホームで横浜F・マリノスと対戦。勝てば自力優勝の鹿島は20分、荒木遼太郎の浮き球にレオ・セアラが合わせて先制に成功する。57分には右サイドを綺麗に崩すと、松村優太のクロスにレオ・セアラが頭で合わせてリードを広げる。

後半アディショナルタイム1分に1点を返されたものの、鹿島は2－1で横浜FMに勝利した。他会場では柏もFC町田ゼルビアに勝利したが、鹿島が勝ち点差「1」で逃げ切った。

鹿島はリーグの最多優勝記録を自ら更新。優勝争いが最終節までもつれ込んだのは今季が13度目で、首位の逃げ切りは9度目となる。就任1年目で古巣に悲願のタイトルをもたらした鬼木達監督は、J1史上初めて、異なる2クラブでシャーレを掲げた監督となった。

◆【J1歴代優勝クラブ】

2025 鹿島アントラーズ（9）

2024 ヴィッセル神戸（2）

2023 ヴィッセル神戸（初）

2022 横浜F・マリノス（5）

2021 川崎フロンターレ（4）

2020 川崎フロンターレ（3）

2019 横浜F・マリノス（4）

2018 川崎フロンターレ（2）

2017 川崎フロンターレ（初）

2016（年間） 鹿島アントラーズ（8）

2015（年間） サンフレッチェ広島（3）

2014 ガンバ大阪（2）

2013 サンフレッチェ広島（2）

2012 サンフレッチェ広島（初）

2011 柏レイソル（初）

2010 名古屋グランパス（初）

2009 鹿島アントラーズ（7）

2008 鹿島アントラーズ（6）

2007 鹿島アントラーズ（5）

2006 浦和レッズ（初）

2005 ガンバ大阪（初）

2004（年間） 横浜F・マリノス（3）

2003（年間） 横浜F・マリノス（2）

2002（年間） ジュビロ磐田（3）

2001（年間） 鹿島アントラーズ（4）

2000（年間） 鹿島アントラーズ（3）

1999（年間） ジュビロ磐田（2）

1998（年間） 鹿島アントラーズ（2）

1997（年間） ジュビロ磐田（初）

1996 鹿島アントラーズ（初）

1995（年間） 横浜マリノス（初）

1994（年間） ヴェルディ川崎（2）

1993（年間） ヴェルディ川崎（初）

【ゴール動画】鹿島を優勝に導いたのはレオ・セアラ！