12星座占い2025年12月の運勢「牡牛座（おうし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「牡牛座（おうし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！コミュニケーションが活発で楽しいことが広がるような月となりそうです。ただし、冷静な視点を忘れずに判断、選択をしていくことを心掛けて過ごしましょう。いつも通りのマイペースに進んでいくことが幸運のカギとなりそうです。出会いが広がったり、交流は広がりそうですが、悩ましい恋愛に発展しやすい運気なので、答えは急がずに進んでいきましょう。下旬からは、好調な流れで素敵なご縁に恵まれそうです。中旬から勢いが出て良い流れとなりますが、コミュニケーション面で言葉がきつくならないように注意をしましょう。流行りの映画や小説を読むことで発見があったり、今の自分に必要なメッセージを受け取ることができそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。