大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クローザーのタナー・スコット投手の不振に苦しめられた。その影響もあり、今オフは新クローザー獲得に動くのではとも予想されているが、球団としてはスコットを見切る考えはないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「スコットのロサンゼルス初シーズンは苦しいものだったが、ブランドン・ゴームズGMは来季、クローザーとして実力を発揮するチャンスをもう一度与えると明かした。スコットは昨オフ、ドジャースと4年総額7200万ドルの契約を結んだが期待外れの成績に終わった。2021年以降ではワーストの防御率4.74を記録し、33回のセーブ機会のうち10回を逃した」と言及。

続けて、「彼は間違いなくそのグループの一人だ。過去にも経験している。リリーフの不安定さはよくあることだ。残念ながら、他の優秀なリリーフにも同じようなことがあった。だから、来季は復調して素晴らしいシーズンを送り、終盤の投球を担う候補として間違いなく名を連ねてくれると確信している」というゴームズGMのコメントを伝えている。

球団側は不振は一過性のもので復調は可能と考えているようだが、その期待に来季のスコットは応えることができるのだろうか。

【関連記事】

【了】