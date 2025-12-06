12星座占い2025年12月の運勢「牡羊座（おひつじ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「牡羊座（おひつじ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！今月から徐々に調子の良さが出てきて、動きやすさが出てきそうです。これまで頑張ってきたことが評価されたり、報われるような出来事が期待できそうなので、引き続きコツコツと目の前のことに取り組みましょう。恋愛運は好調です、出会いが広がりやすく発展のチャンスが出てきそうな運気です。積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。基本的には好調な流れですが、下旬から忙しさが目立ってきそうです。疲れなど注意しましょう。やりがいのある月となりそうですが、その分睡眠をしっかりと取ったり、体調管理を心掛けて過ごしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。