【愛知県碧南市】盛りだくさんの内容を楽しめるイベントも! 「きらきらウォーク」の魅力、人気のふるさと納税返礼品とは?

愛知県の中央部に位置する碧南市(へきなんし)は、温暖な気候と風土に恵まれたまち。商業、農業、漁業のほか、「白醤油発祥の地」としても知られ、「三河みりん発祥の蔵」が現存するなど古くから醸造業も盛んです。

今回は、碧南市の代表的な冬のイベント「きらきらウォーク」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

キッチンカーやゲームも! 「第28回きらきらウォーク」について

第28回きらきらウォーク

・開催日時：【イルミネーション点灯】令和7年12月1日(月)～12月25日(木)※点灯時間は午後5時から午後11時まで

【イベント】令和7年12月20日(土)午後4時から午後9時まで

・開催会場：千福ポケット広場、芸術文化ホール周辺

・アクセス：【公共交通機関】名鉄三河線「北新川」駅下車すぐ

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

今年で28回目を迎える「きらきらウォーク」。千福ポケット広場～芸術文化ホール北交差点までの約550mのケヤキ並木がイルミネーションで鮮やかに彩られ、華やかな雰囲気を堪能できるイベントです。

12月20日には、冬の街に彩を添える魅力的な内容が盛りだくさんのイベントが開催! ウォークラリーをはじめキッチンカーや出店もあり、唐揚げやポテト、焼きそばなどお祭り定番のグルメから、おでんやうどんなど冷えた体を温められるグルメまで多彩なメニューを味わえます。

また、射的やわなげ、くじ引きなどのゲームを楽しむことができるコーナーもあり、子どもから大人まで存分に冬のまちを満喫できます。芸術文化ホールスタジオ(野外ステージ)と芸術文化ホール東駐車場の2カ所で行われる野外ライブでは、バンドや歌の演奏やダンスパフォーマンスを観賞できます。

自治体からのメッセージ

「みんなで歩いてホットになろう! 」がテーマのイベントです。市外からも多くの方にお越しいただき、碧南市のイルミネーションを見ながら温まっていただければと思います。

碧南市のふるさと納税返礼品について

職人技が光る「三河一色産うなぎの炭火焼」、「きらきらウォーク」にも出店する居酒屋「たぁぶる」のどて煮を紹介します。どちらも碧南市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

創業大正九年 三河一色産うなぎの炭火焼 3尾

・提供事業者：日本料理 小伴天

・内容量：うなぎ蒲焼3尾(半身パック×6パック)、タレ、粉山椒

・寄附金額：3万6,000円

三河一色産のうなぎを職人が炭火で焼き上げ、大正9年の創業以来100年以上継ぎ足している伝統のタレで仕上げたうなぎの炭火焼です。表面はカリッと皮はパリッと身はふわっとやわらかくとろけるような焼き上がりのうなぎを楽しむことができます。半身ずつ真空パックされているので、家庭の小さなお鍋でも均一に温めることができるのが特徴。

居酒屋のおかあちゃん手作り どて煮 1パック

・提供事業者：有限会社 たぁぶる

・内容量：どて煮 1パック(400g)

・寄附金額：6,000円

碧南市でアットホームな居酒屋を営む「たぁぶる」がつくるどて煮です。開業から約30年継ぎ足しで作る店一番の人気メニューで、味の厚み、深みを感じられる逸品。お酒のつまみはもちろん、串カツにかけたり、ご飯の上にかけたりなど自由にアレンジして味わうのもおすすめとのことです。

今回は愛知県碧南市のイベント「第28回きらきらウォーク」と、人気の返礼品を紹介しました。約550mのケヤキ並木が美しく鮮やかなイルミネーションで彩られます。12月20日にはイベントも開催! ウォークラリーやキッチンカー、ゲームや野外ライブなど、充実の内容を思う存分楽しむことができます。現地に行くことが難しい場合は、三河一色産うなぎの炭火焼やどて煮など返礼品でまちの冬に思いを馳せるのも良さそう。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者