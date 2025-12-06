ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、FIFAワールドカップ26の抽選結果を受けてコメントした。5日、ドイツメディア『フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング』が伝えた。

西ドイツ時代を含めて4度のW杯優勝経験を誇るドイツだが、過去2大会はまさかのグループステージ敗退。3大会ぶり優勝を目指す今大会は、キュラソー代表（初出場）、コートジボワール代表（3大会ぶり4回目）、エクアドル代表（2大会連続5回目）と同じグループEに入った。

抽選会に出席したナーゲルスマン監督は、「非常に楽なグループではないが、我々が勝ち抜きたいと考える、対応可能なグループだ」と結果を前向きに捉えた。とはいえ、「挑戦を受けるのは良いことだ。3つの楽な相手がいるわけではなく、懸命に努力し、限界まで自分たちを追い込まなければならない」と、対戦相手への警戒を怠らない。

ディック・アドフォカート監督が率いる新参のキュラソーについては、「分析するのが楽しみだ。しかし、彼らを過小評価する過ちは犯さない」とコメント。アフリカネイションズカップ2023王者のコートジボワールについても、「打ち負かすことは可能だが、軽視すべきではないチームだ」と語った。

そして、南米予選をアルゼンチンに次ぐ2位で終えたエクアドルも侮ることはできない。「容易ではない。彼らには3、4人の真のトップスターがいる」とMFモイセス・カイセド（チェルシー）や、ウィリアム・パチョ（パリ・サンジェルマン）ら擁するエクアドルの実力を評価している。

グループステージを勝ち抜け、さらに決勝トーナメント1回戦を突破した場合、ラウンド16でフランスやブラジルと対戦する可能性もある。ただ、ナーゲルスマン監督は「先走って考えてはいけない。（グループの相手に）敬意を払うべきだ」と、まずは目の前の相手に集中している。