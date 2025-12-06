大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、来季のワールドシリーズ3連覇を目指して今オフを過ごしている。しかし、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本人選手が出場することで、十分な休養がとれない懸念を示している。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じた。

ドジャースは過去2年、過酷なポストシーズンを戦い抜いてきた。その結果、主力選手の疲労は蓄積しており、今オフは休養が最重要テーマとなっている。

しかし、大谷はすでにWBC出場を正式に表明。山本由伸投手は未定だが、歴史的なポストシーズン3登板の実績があるため、球団としても本人の希望を拒みにくい状況だろう。

中でも懸念されているのが、佐々木朗希投手だ。佐々木は今季、60日間の負傷者リスト（IL）入りを経験しており、来季の先発復帰に向けて万全な状態で開幕を迎えてほしいと考えられている。

注目の集まる佐々木の動向について同メディアは「彼はポストシーズンで暫定的な守護神として活躍した。しかし、まだ完全な先発投手へと成長過程にあり、球団は今オフも球速維持や投球フォームの修正など、入念な調整を続ける方針だ」と言及した。

